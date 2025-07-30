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Поддерживаете ли вы политику "многовекторности" правительства "Грузинской Мечты"?
Поддерживаете ли вы политику "многовекторности" правительства "Грузинской Мечты"?
Sputnik Грузия
30.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-30T11:34+0400
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общество, грузия, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опросы
общество, грузия, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опросы
Поддерживаете ли вы политику "многовекторности" правительства "Грузинской Мечты"?