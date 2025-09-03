Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250903/dolzhna-li-gruziya-uglublyat-strategicheskoe-partnerstvo-s-kitaem-294754908.html
Должна ли Грузия углублять стратегическое партнерство с Китаем?
Должна ли Грузия углублять стратегическое партнерство с Китаем?
Sputnik Грузия
03.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-03T14:30+0400
2025-09-03T14:30+0400
новости
грузия
китай
опрос на сайте
опрос sputnik грузия
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1a/282691713_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_391e66c5a2da91f08c77a4f7aa9155dd.jpg
китай
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1a/282691713_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_27e92fdde10109649e319003fed3931c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, китай, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, политика, опросы
новости, грузия, китай, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, политика, опросы

Должна ли Грузия углублять стратегическое партнерство с Китаем?

14:30 03.09.2025
© photo: Sputnik / StringerФлаги Китая и Грузии
Флаги Китая и Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Голосов20
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0