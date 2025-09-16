https://sputnik-georgia.ru/20250916/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-16-sentyabrya-2025-294778577.html

Какой сегодня церковный праздник: 16 сентября 2025

Какой сегодня церковный праздник: 16 сентября 2025

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 16 сентября отмечают день памяти святых Анфима, Феофила, Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона... 16.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-16T01:01+0400

2025-09-16T01:01+0400

2025-09-16T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/0e/278550741_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_e9d9a07140712d575b7a7ff1d5eaa128.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 16 сентября поминают священномученика Анфима, епископа Никомидийского, и с ним других мучеников, пострадавших во время правления Диоклитиана (284-305) и Максимиана (284-305).После пожара в императорском дворце в Никомидии преследования христиан ужесточились. Обвинив в умышленном поджоге христиан, язычники проявили по отношению к ним неслыханную жестокость. Только в Никомидии в день Рождества Христова в храме сожгли до 20 тысяч молящихся.Однако язычникам запугать христиан этими бесчеловечными действиями не удалось. Они мужественно принимали смерть за Христа. В то время мученически скончались святые Дорофей, Мардоний, Мигдоний, Петр, Горгоний и Индис. Одних сожгли, других обезглавили, третьих утопили.Воина Зинона за обвинение императора побили камнями, а затем обезглавили. От рук язычников тогда же погибла бывшая жрица, дева Домна и святой Евфимий, которые заботились о погребении тел мучеников.Епископ Анфим, по просьбе паствы скрывавшийся в одном селе недалеко от Никомидии, убеждал христиан не бояться пыток и твердо держаться веры. Послание святителя, отправленное с диаконом Феофилом, перехватили и передали Максимиану. Дьякона самого подвергли пыткам, но выяснить местонахождение епископа не смогли.Император через некоторое время, узнав, где прячется епископ, направил за ним отряд воинов. Встретив на пути святителя, воины не узнали его, но епископ окликнул их, пригласил в дом, угостил и открыл им, кто он есть.Воины хотели обмануть императора, что не нашли святителя, но Анфим, не терпевший лжи, не согласился. Крестив уверовавших солдат, епископ вместе с ними отправился к Максимиану. Святому Анфиму отрубили голову. Произошло это в 302 году.Фива КоринфскаяПо церковному календарю 16 сентября поминают диаконису Фиву Коринфскую, жившую в I веке.Святая Фива диакониса первоверховным апостолом Павлом упоминается в Послании к Римлянам. В послании Павел просит принять Фиву как святую и помочь ей, в чем смогут, так как диакониса помогала всем, в том числе и ему.Василисса НикомидийскаяПо церковному календарю 16 сентября поминают мученицу Василиссу Никомидийскую, пострадавшую за веру во время правления Диоклитиана (284-305).Правитель Никомидии Александр принуждал девятилетнюю Василиссу отречься. Девочку, проявившую небывалое мужество и верность Господу, подвергли жестоким и продолжительным пыткам, но мученица осталась живой и невредимой.Правитель, потрясенный явным для всех присутствующих проявлением Божьей силы, уверовав, исповедал себя христианином. Александр, крещенный епископом Антонином, прожив в истинном покаянии недолго, мирно скончался.Святая Василисса скончалась вслед за Александром. Смерть мученицы сопровождалась чудесными знамениями Божьей милости. Произошло это в 309-м.ИмениныПо церковному календарю 16 сентября именины отмечают Василиса, Алексий, Андрей, Владимир, Василий, Домна, Дорофей, Ефим, Илья, Иоанн, Константин, Михаил, Петр, Николай, Роман, Сергий, Феоктист, Филипп, Феофан и Харитон.Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников