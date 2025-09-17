Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250917/kogo-vy-vidite-buduschim-merom-tbilisi-294961511.html
Кого вы видите будущим мэром Тбилиси?
Кого вы видите будущим мэром Тбилиси?
Sputnik Грузия
17.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-17T14:31+0400
2025-09-17T14:31+0400
грузия
тбилиси
каха кукава
георгий лилуашвили
георгий гачечиладзе
альянс патриотов грузии
"партия зеленых"
политика
новости
опрос на сайте
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/02/288788240_0:29:1280:749_1920x0_80_0_0_f1583db6a10c460306bde6da0773b593.jpg
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/02/288788240_129:0:1266:853_1920x0_80_0_0_965734204df137674801b9a6c17bd1fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, тбилиси, каха кукава, георгий лилуашвили, георгий гачечиладзе, альянс патриотов грузии, "партия зеленых", политика, новости, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опросы
грузия, тбилиси, каха кукава, георгий лилуашвили, георгий гачечиладзе, альянс патриотов грузии, "партия зеленых", политика, новости, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опросы

Кого вы видите будущим мэром Тбилиси?

14:31 17.09.2025
© photo: Sputnik / StringerБолельщики встречают футболистов сборной Грузии на площади Свободы в Тбилиси
Болельщики встречают футболистов сборной Грузии на площади Свободы в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Голосов38
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0