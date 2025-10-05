https://sputnik-georgia.ru/20251005/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-5-oktyabrya-2025-295202881.html

Какой сегодня церковный праздник: 5 октября 2025

Какой сегодня церковный праздник: 5 октября 2025

По православному церковному календарю 5 октября отмечают день памяти cвятых Ионы, Фоки, Петра и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Пророк ИонаПо церковному календарю 5 октября поминают пророка Иону, жившего в VIII веке до Рождества Христова.Иона был преемником пророка Елисея, а его мать – вдовой из Сарепты Сидонской, к которой по веленью Божьему во время голода пришел пророк Илия, и у нее мука и масло не заканчивались.Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного >>>Иона, которому Господь повелел проповедовать покаяние грешным жителям города Ниневии, не захотел исполнить Божью волю. И когда пророк плыл по морю на корабле, по воле Господа, чтобы вразумить непокорного, разыгралась сильная буря.Иона, увидев ужас, объявший корабельщиков, велел выбросить его в море. Буря прекратилась, как только они так сделали. Иону проглотил кит, в животе которого он провел трое суток, постоянно молясь и каясь.И когда по воле Господа кит выбросил святого на сушу, он отправился безропотно исполнять Божью волю. Благодаря проповеди пророка жители Ниневии покаялись, и Господь простил их.Это путешествие, как и пророчества о судьбах израильского народа, запустении Иерусалима, страданиях Спасителя и конце мира, изложено в книге Ионы, которая входит в состав Библии.Священномученик ФокаПо церковному календарю 5 октября поминают священномученика Фоку, пострадавшего при императоре Траяне (98-117).Родился будущий святой в городе Синопе – город на южном берегу Черного моря. За добродетельную жизнь был поставлен епископом Синопским. В период своего епископства святой обратил многих язычников к истинной вере.Во время преследования христиан святителя принуждали отречься. После жестоких пыток его заперли в горячей бане, где святой мученически скончался. Произошло это в 117 году.Мощи священномученика перенесли в Константинополь в 404-м.Фока СинопскийПо церковному календарю 5 октября поминают мученика Фоку, пострадавшего за веру примерно в 320 году.Родился мученик в Синопе. Жил он скромно – продавал плоды, выращенные в небольшом саду, а на вырученные деньги содержал себя, принимал странников и помогал нуждающимся.К благочестивому Фоке с глубоким уважением относились и язычники. Некоторые из них, следуя его примеру, исповедовали христианство. Узнав об этом, правитель области велел найти и убить праведника.Мученик, случайно встретив своих палачей, принял их радушно и устроил на ночлег, а сам приготовил гроб и место для своего погребения, а также распорядился раздать имущество бедным.Утром, объявив гостям, что он тот, кого они ищут, праведник попросил, чтобы они исполнили поручение, возложенное на них. Гости решили спасти радушного хозяина, однако мученик, решительно воспротивившись их намерению, смиренно преклонил главу под меч.Сборщик податейПо церковному календарю 5 октября поминают святого Петра, который был главным сборщиком податей во время правления Юстиниана (527-565) в Африке.Петр был жестоким и немилосердным. Как-то он бросил в нищего, просившего подаяние, куском хлеба. Ночью ему приснилось, что он умер, а ангелам, взвешивающим на весах Божьего правосудия его дела, ничего, кроме куска хлеба, брошенного с досады нищему, положить на чашу добрых дел было нечего.Мощи Святой Матроны Московской: где находятся и как проехать >>>Поняв значение сна, Петр покаялся и радикально изменил свою жизнь. Стал щедро раздавать подаяние нуждающимся, питать и одевать многих. Увидев во сне Спасителя в одежде, которую он некогда отдал нищему, бывший мытарь раздал имущество, велел своему рабу продать его в рабство, а вырученные деньги раздать бедным.Оказавшись в рабстве, Петр много лет усердно и безропотно работал на своего господина. Как-то торговцы, встречавшие Петра ранее, узнали святого и рассказали об этом его хозяину. Услышав этот разговор, Петр незамедлительно ушел из города, совершив при этом чудо.Глухонемой раб-привратник, получивший от праведника именем Господа повеление открыть ворота, обрел слух и речь, исполнив приказание. Затем он поспешил рассказать об этом хозяину, но найти Петра не удалось – дальнейшая судьба его неизвестна.Иона пресвитерПо церковному календарю 5 октября поминают преподобного Иону, жившего в Палестине в конце VIII – начале IX веков.Преподобный был пресвитером. Он вел добродетельную жизнь и растил двух сыновей – Феофана, творца канонов, и Феодора Начертанных, впоследствии прославленных церковью за исповедание православия во время иконоборческой ереси.Удалившись в Лавру преподобного Саввы Освященного после смерти супруги, он до кончины оставался в обители, где его сыновья приняли постриг.ИмениныПо церковному календарю 5 октября именины отмечают Прасковья, Александр, Вениамин, Исаак, Иона, Кузьма, Мартин, Макар, Николай, Петр, Фока, Федор и Феофан.Материал подготовлен на основе открытых источников

