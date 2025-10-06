https://sputnik-georgia.ru/20251006/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-6-oktyabrya-2025-295263490.html

Какой сегодня церковный праздник: 6 октября 2025

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 6 октября отмечают Зачатие cвятого Иоанна – славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 06.10.2025

По церковному календарю 6 октября отмечают день памяти cвятых Ксанфиппы, Поликсении, Ираиды, Андрея, Иоанна, Петра, Антонина и других.Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Зачатие Крестителя ГосподняПо православному церковному календарю 6 октября отмечают Зачатие cвятого Иоанна, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня – одного из наиболее почитаемых святых, сыгравшего важнейшую роль в евангельских событиях.Иудеи, ожидавшие Мессию, ждали появления и Его Предтечи, так как пророк Малахия предсказывал, что пророк, который укажет на пришествие Мессии, явится раньше Его.Родился Креститель Господня в семье иудейского священника Захарии и его жены Елисаветы. Праведники, достигнув преклонных лет, не имели детей. Однажды, когда Захария совершал служение в храме, ему явился архангел Гавриил и возвестил, что его престарелая жена скоро родит ему сына. При этом Божий вестник сообщил, что младенца нужно назвать Иоанн.Захария усомнился в предсказании и за маловерие был наказан немотой. Елисавета через положенное время родила мальчика, нареченного Иоанном. Родившись на шесть месяцев раньше Спасителя, Предтеча был родственником Иисуса по материнской линии.Ксанфиппа и ПоликсенияПо церковному календарю 6 октября поминают преподобных Ксанфиппу и Поликсению, живших во времена апостолов в Испаниии. Об учении Спасителя сестры услышали впервые от апостола Павла, когда первоверховный проповедовал в их стране.Ксанфиппа приняла христианство вместе с супругом Провом, а красавицу Поликсению насильно увезли в Грецию. Услышав на корабле проповедь первоверховного апостола Петра, она уверовала в Спасителя. Прибыв в Грецию, дева попросила защиты у христиан. Они укрыли ее в городе Патры, где ее крестил Андрей Первозванный – брат апостола Петра.Поликсения была свидетельницей чудес и мученической смерти Первозванного. Преподобная стояла у креста, на котором апостола распяли. Затем Поликсения вернулась в Испанию, где многих язычников обратила в христианство вместе с сестрой Ксанфиппой.Около сорока лет преподобная Поликсения проповедовала в Испании. Святая Ксанфиппа, разделяя подвиг своей младшей сестры, проповедовала в городе Толедо.Преподобная Поликсения скончалась примерно в 109 году, сохранив непорочность до конца земной жизни.ИраидаПо церковному календарю 6 октября поминают мученицу Ираиду (Раису), жившую в IV веке в Александрии.Как-то Ираида пошла за водой к источнику и увидела корабль у берега. На корабле находилось множество людей – священнослужители, мужчины и женщины, заключенные за исповедание веры Христовой в оковы.Дева присоединилась к узникам добровольно. На нее наложили оковы. И когда корабль прибыл в город Антиполь (Египет), Ираида первой приняла смерть через пытки. Вслед за ней и другие мученики были казнены за веру. Произошло это примерно в 308 году.Святые мученикиПо церковному календарю 6 октября поминают мучеников Андрея, Иоанна и его сыновей Петра и Антонина, пострадавших во времена правления жестокого князя Ибрагима Африкой.Ибрагим после взятия и разрушения города Сиракуз (Сицилия) пленил и привел в Африку Иоанна и двух его сыновей, которых заставил обучаться арабскому языку и наукам.Ибрагим со временем настолько полюбил юношей за добродетельную жизнь и мудрость, что Петра назначил главным дворецким, а Антонина назвал своим родственником. Узнав, что юноши тайно исповедовали веру Христову, князь разгневался и приказал, заковав их в железные колоды, жестоко пытать.Позвав Иоанна – отца мучеников, князь пронзил ножом его горло, а затем тела всех троих приказал сжечь. Пожилого праведника Андрея по приказу Ибрагима долго морили голодом. Жестокий правитель лично пронзил дважды копьем грудь старца, а затем ему отрубили голову. Произошло это в IX веке.ИмениныПо церковному календарю 6 октября именины отмечают Ираида, Андрей, Антон, Иннокентий, Иван, Николай и Петр.Материал подготовлен на основе открытых источников

