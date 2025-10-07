https://sputnik-georgia.ru/20251007/chto-bespokoit-biznes-v-gruzii---issledovanie-295275735.html

Что беспокоит бизнес в Грузии - исследование

Что беспокоит бизнес в Грузии - исследование

07.10.2025

ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Нехватка специалистов остается главной проблемой для бизнеса в третьем квартале 2025 года, говорится в исследовании Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ). Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет до 130 бизнес-групп, представляющих собой компании холдингового типа. Соответственно, каждая холдинговая группа, в свою очередь, включает в себя организации крупного, среднего и малого бизнеса. Таким образом, в общей сложности БАГ объединяет более 1,2 тысячи компаний разного размера. Компании-члены ассоциации принимали участие в опросе с 19 августа по 11 сентября 2025 года. Что мешает бизнесу? В исследовании отмечается, что число компаний, которые считают, что существуют факторы, мешающие их деятельности, увеличилось по сравнению со вторым кварталом 2025 года на четыре процентных пункта. В третьем квартале названы пять основных причин, мешающих бизнесу в Грузии: При этом нехватка специалистов наиболее остро ощущается в строительной сфере и в малых компаниях. Правовые и административные барьеры практически в равной степени беспокоят средние и крупные компании, особенно сферу услуг. Дефицит рабочей силы наиболее остро ощущается в строительном секторе, что одинаково актуально для компаний всех размеров. Также, отсутствие спроса в равной степени затрагивает промышленность и торговлю, однако в строительном секторе эта проблема совершенно не проявляется. Среди факторов, мешающих бизнесу, по сравнению с предыдущим кварталом больше всего обострилась проблема нехватки рабочей силы, а больше всего ослабла проблема нестабильности курса национальной валюты. Деловой климат В исследовании компании-члены БАГ разделены на четыре сектора: торговля, услуги, промышленность и строительство. Грузинские компании, опрошенные в рамках исследования делового климата (Индекс БАГ) в третьем квартале 2025 года, положительно оценили свою текущую ситуацию и ожидания на следующие шесть месяцев. В третьем квартале 2025 года показатель делового климата значительно улучшился по сравнению с предыдущим кварталом и по-прежнему находится в фазе подъема. Самая высокая оценка текущей деловой ситуации зафиксирована в сфере услуг, а самая низкая – в сфере промышленности. Кроме того, самые позитивные деловые ожидания зафиксированы в секторе торговли, а наименее позитивные – в секторе строительства. Занятость населения По исследованию БАГ, 30% опрошенных компаний заявили, что число нанятых ими сотрудников, по сравнению предыдущим кварталом, растет. Кроме того, 33% опрошенных компаний полагают, что четвертом квартале 2025 года они увеличат число сотрудников. Сокращать штат в следующем квартале предполагают 1%. Большинство компаний не собираются менять количество сотрудников. Самые позитивные ожидания в плане трудоустройства зафиксированы в сфере торговли. 43% опрошенных компаний предполагает рост штатов сотрудников в четвертом квартале 2025 года. Доступ к финансам В третьем квартале текущего года 50% опрошенных компаний (на 6% больше, чем в третьем квартале 2024 года) попытались найти финансирование, 25% из них заявили, что доступ к финансам в Грузии является проблемой. Больше всего доступ к финансам является проблемой для малых компаний, крупным предприятиям легче находить финансирование. Кроме того, большинство компаний заявили, что финансируются из местных источников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

