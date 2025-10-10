https://sputnik-georgia.ru/20251010/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-10-oktyabrya-2025-295317857.html

Какой сегодня церковный праздник: 10 октября 2025

10 октября отмечают день памяти святых Каллистрата, Марка, Аристарха, Зины, Епихарии, Игнатия и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Каллистрат и его дружинаПо церковному календарю 10 октября поминают святого Каллистрата, потомственного воина, который стал свидетелем смерти и воскресения Спасителя.Дед будущего святого служил в Палестине у Понтия Пилата, а Каллистрат, как и его отец, был христианином и обычно молился по ночам. Как-то другой воин, узнав об этом, предал его. Военачальник пытался сначала уговорами, а затем пытками заставить юношу принести жертвы языческим идолам, но Каллистрат решительно отказывался отречься.После пыток Каллистрата зашили в мешок и бросили в море. Мешок порвался об острые камни, а дельфины помогли Каллистрату всплыть. Увидев это чудо, 49 солдат уверовали в Христа. Их всех бросили в озеро, связав по рукам и ногам.Но Господь вновь сотворил чудо – веревки развязались, и воины со светлыми лицами стояли в воде, радуясь Крещению. Свидетели этого чуда (135 других воинов) также уверовали. Боясь возмущений в отряде, военачальник не стал судить их публично. И по его приказу ночью Каллистрата и 49 мучеников изрубили мечами.Апостолы от 70-тиПо церковному календарю 10 октября поминают святых Марка, Аристарха и Зину – апостолов из числа 70-ти учеников Христа.Святой Марк – автор одного из Евангелий и племянник апостола Варнавы, родился в Иерусалиме. По преданию, он следовал за Спасителем в ночь Его крестных страданий. Став учеником первоверховного апостола Петра, Марк основал Церковь в Египте и был первым епископом в Александрии.Вместе с Ефесским святителем Тимофеем Марк прибыл в Рим, когда апостол Павел находился в темнице. В Риме он и написал Евангелие примерно в 62-63 годах. Предвидя свой конец, апостол поспешил оставить преемников после себя.Вскоре язычники схватили святителя. Избив, они поволокли его по улицам города и бросили в темницу. Ночью Господь приходил укрепить ученика перед страданиями. На следующее утро разъяренная толпа язычников поволокла апостола на суд, но он скончался по дороге.Святой Аристарх сопровождал первоверховного апостола Павла, а впоследствии был поставлен епископом в городе Апамее (Сирия). Святой Павел не раз упоминает апостола в разных посланиях.Святой Зина ведал юридическими делами в церковных судах, за это был прозван "законником". Первоверховный апостол Павел упоминает своего ученика и сотрудника Зину в послании к апостолу Титу. Святой Зина впоследствии был епископом в Диосполе (или Лидде) в Палестине.ЕпихарияПо церковному календарю 10 октября поминают мученицу Епихарию, пострадавшую во время правления Диоклитиана (284-305).Жила будущая святая в Риме. За мужественное исповедание веры в Спасителя ее подвергли жестоким пыткам, а потом обезглавили.ИгнатийПо церковному календарю 10 октября вспоминают преподобного Игнатия, жившего в Х веке в Каппадокии.С юных лет будущего святого родители посвятили Богу. Повзрослев, Игнатий принял постриг и вскоре был посвящен в сан пресвитера. Затем стал игуменом обители Спаса, называемой "Глубокие реки", близ Константинополя.Преподобный заботился об обители, украсил храмы и обнес монастырь оградой. Святой Игнатий скончался в городе Аморий в 975 году.ИмениныПо церковному календарю 10 октября именины отмечают Акулина, Аристарх, Вениамин, Виктор, Дмитрий, Герман, Игнатий, Михаил, Марк, Никон, Петр, Сергей, Савва, Федор и Филимон.Материал подготовлен на основе открытых источников

