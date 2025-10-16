https://sputnik-georgia.ru/20251016/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-16-oktyabrya-2025-295372139.html

Какой сегодня церковный праздник: 16 октября 2025

По православному церковному календарю 16 октября отмечают день памяти cвятых Дионисия, Рустика, Елевферия, Иоанна, Исихия и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 16 октября поминают священномучеников Дионисия – епископа Афинского, пресвитера Рустика и диакона Елевферия, убитых во время правления Домициана (81-96).Жил cвятой Дионисий в Афинах. Получив классическое эллинское образование, он отправился в Египетский город Илиополь, где изучал астрономию.Став свидетелем солнечного затмения в момент распятия Спасителя на Кресте, Дионисий сказал другу Аполлофону: "Это или Бог, Создатель всего мира, страждет, или этот видимый мир кончается". После возвращения в Афины его избрали членом ареопага (верховного афинского суда).Когда апостол Павел проповедовал в афинском ареопаге, Дионисий, уверовав, стал христианином. В течение трех лет он сопровождал первоверховного апостола Павла в проповеди Слова Божья. Затем cвятой Павел поставил его епископом Афин.Святитель в 57 году присутствовал при погребении Пресвятой Богородицы, а после мученической смерти апостола Павла решил продолжить его дело. Отправившись проповедовать в западные страны в сопровождении пресвитера Рустика и диакона Елевферия, святой многих обратил к Христу в Риме, Германии и Испании.Исповедников схватили в Галии и бросили в темницу. Утром мучеников обезглавили. Дионисий, взяв свою голову, прошел с ней до церкви и там упал мертвый. Произошло это примерно в 96-м.Иоанн ХозевитПо церковному календарю 16 октября поминают преподобного Иоанна Хозевита, епископа Кесарии Палестинской (587-596), который прославился даром прозорливости и чудотворений.Родился будущий cвятой в городе Фивы (Египет). Он подвизался в Фиваидской пустыне вместе со своим дедом еще юношей и вел благочестивую жизнь.По велению императора, cвятого Иоанна поставили епископом города Кесарии. Святитель, стремясь к уединению, удалился в Хузевскую пустыню, расположенную между Иерихоном и Иерусалимом, и жил там до конца жизни.Исихий ХоривитПо церковному календарю 16 октября поминают блаженного Исихия Хоривита, Безмолвника, жившего в одном из монастырей на Афоне в VI веке.Вначале инок Исихий был не очень усердным. Он умер после тяжелой болезни, но по промыслу Божьему возвратился через час к жизни. Вернувшись к жизни таким чудесным образом, блаженный, закрывшись в своей келье, провел в ней 12 лет в полном уединении.Из кельи cвятого доносились лишь пение псалмов и покаянные рыдания. Блаженный сказал инокам, пришедшим перед его смертью: "Простите меня... Имеющий память смертную никогда не согрешит".Образование скита Безмолвников-исихастов на Афоне связано с именем блаженного Исихия.ИмениныПо церковному календарю 16 октября именины отмечают Денис, Иван, Петр, Павел, Рустик и Феодосий.Материал подготовлен на основе открытых источников

