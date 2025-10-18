https://sputnik-georgia.ru/20251018/kak-gruzinskaya-konditerskaya-fabrika-stala-izvestna-vo-vsem-mire---video-295434180.html
Как грузинская кондитерская фабрика стала известна во всем мире? – видео
Как грузинская кондитерская фабрика стала известна во всем мире? – видео
Всемирный день конфет отмечается 18 октября.
Единственным предшественником являлась компания “Мзиури”, разграбленная в 90-е годы. Основатели “Барамбо”, созданной на 100 процентов за счет грузинских инвестиций, поставили перед собой задачу наладить выпуск качественной продукции.Было создано современное производство с использованием европейских технологий, ставшее за последние годы одним из крупнейших на Южном Кавказе, а по популярности за рубежом – лидером в регионе.В шоколаде и конфетах “Барамбо” используется качественное сырье, в том числе из Бельгии. За производством осуществляется очень строгий контроль. Среди стран, в которые экспортируется продукция “Барамбо”, – Россия.
21:00 18.10.2025
Всемирный день конфет отмечается 18 октября. Мы решили рассказать о грузинской кондитерской компании “Барамбо”, которая была создана более 25 лет назад, в 1999 году, и аналогов ей тогда в стране не было.
Единственным предшественником являлась компания “Мзиури”, разграбленная в 90-е годы. Основатели “Барамбо”, созданной на 100 процентов за счет грузинских инвестиций, поставили перед собой задачу наладить выпуск качественной продукции.
Было создано современное производство с использованием европейских технологий, ставшее за последние годы одним из крупнейших на Южном Кавказе, а по популярности за рубежом – лидером в регионе.
В шоколаде и конфетах “Барамбо” используется качественное сырье, в том числе из Бельгии. За производством осуществляется очень строгий контроль. Среди стран, в которые экспортируется продукция “Барамбо”, – Россия.