Как грузинская кондитерская фабрика стала известна во всем мире? – видео

Всемирный день конфет отмечается 18 октября. Мы решили рассказать о грузинской кондитерской компании “Барамбо”, которая была создана более 25 лет назад, в 1999... 18.10.2025, Sputnik Грузия

Единственным предшественником являлась компания “Мзиури”, разграбленная в 90-е годы. Основатели “Барамбо”, созданной на 100 процентов за счет грузинских инвестиций, поставили перед собой задачу наладить выпуск качественной продукции.Было создано современное производство с использованием европейских технологий, ставшее за последние годы одним из крупнейших на Южном Кавказе, а по популярности за рубежом – лидером в регионе.В шоколаде и конфетах “Барамбо” используется качественное сырье, в том числе из Бельгии. За производством осуществляется очень строгий контроль. Среди стран, в которые экспортируется продукция “Барамбо”, – Россия.

