Иностранцы задержаны в Грузии за незаконное пересечение границы
Иностранцы задержаны в Грузии за незаконное пересечение границы
Задержанные миновали погранично-пропускной пункт и пересекли границу со стороны Азербайджана
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Четверо иностранцев задержаны погранполицией Грузии за незаконное пересечение пограничного сектора "Мацими" (ТПП "Лагодехи", грузино-азербайджанская граница), сообщили в пресс-службе МВД. Задержанные миновали погранично-пропускной пункт и пересекли границу со стороны Азербайджана. Возраст задержанных от 21 до 25 лет. Расследование ведется по статье 344 Уголовного кодекса "Незаконное пересечение государственной границы Грузии группой лиц". Им грозит до пяти лет лишения свободы.
Иностранцы задержаны в Грузии за незаконное пересечение границы

11:58 25.11.2025 (обновлено: 20:49 25.11.2025)
© Official site of the President of RAErmənistan-Azərbaycan sərhədindəki hərbi postlar
Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki hərbi postlar - Sputnik Грузия, 1920, 25.11.2025
© Official site of the President of RA
Задержанные миновали погранично-пропускной пункт и пересекли границу со стороны Азербайджана
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Четверо иностранцев задержаны погранполицией Грузии за незаконное пересечение пограничного сектора "Мацими" (ТПП "Лагодехи", грузино-азербайджанская граница), сообщили в пресс-службе МВД.
Задержанные миновали погранично-пропускной пункт и пересекли границу со стороны Азербайджана. Возраст задержанных от 21 до 25 лет.
Расследование ведется по статье 344 Уголовного кодекса "Незаконное пересечение государственной границы Грузии группой лиц". Им грозит до пяти лет лишения свободы.
