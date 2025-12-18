https://sputnik-georgia.ru/20251218/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-18-dekabrya-2025-296233876.html

Какой сегодня церковный праздник: 18 декабря 2025

Какой сегодня церковный праздник: 18 декабря 2025

По православному церковному календарю 18 декабря отмечают день памяти святых Саввы, Анастасия, Кариона, Захария и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Савва ОсвященныйПо церковному календарю 18 декабря поминают преподобного Савву Освященного.Родился будущий святой в благочестивой христианской семье в Каппадокии в V веке. Отец Саввы был военачальником. Уехав в Александрию по делам службы, он взял с собой жену, а 5-летнего сына оставил на попечение дяди.Савва, когда ему шел восьмой год, поступил в обитель святой Флавианы, находившуюся поблизости. Вскоре одаренный мальчик, научившись читать, хорошо изучил Священное Писание. Монашеский постриг преподобный принял в 17 лет и за подвиги в посте и молитвах удостоился дара чудотворений.Преподобный, когда к нему стали приходить желающие пустынножительства, основал монастырь в нескольких километрах от Иерусалима, ставший впоследствии знаменитой Лаврой Саввы Освященного.Святой Савва, будучи настоятелем обители, написал первый Устав последования церковных служб – известный Иерусалимский устав, который принят во всех палестинских монастырях.Преподобный обладал даром предвидения. По его молитвам совершались чудеса. Скончался святой Савва в 532 году.Мученик АнастасийПо церковному календарю 18 декабря поминают мученика Анастасия, жившего в городе Аквилея (Северная Италия) в III веке.Схватили будущего святого в городе Салоне (Далмация) за миссионерскую деятельность. На суде Анастасий мужественно признал себя христианином и был приговорен к смертной казни. Язычники бросили тело мученика в море.Карион и ЗахарийПо церковному календарю 18 декабря поминают преподобных Кариона и Захария, живших в IV веке.Жил преподобный Карион в одном из египетских скитов. В миру у него остались жена и двое детей. Когда в Египте наступил голод, жена привела детей к скиту. Святой, оставив сына Захария при себе, воспитывал его в скиту.Монастырская братия стала роптать, когда Захарий вырос. И тогда отец и сын ушли в Фиваиду. Но неудовольствие иноков их преследовало и там. Тогда Захарий пошел к ядовитому озеру и, погрузившись до ноздрей в воду, пробыл в ней час. Лицо и тело его покрылись струпьями, словно у прокаженного, и даже отец едва узнал его.После смерти отца святой Захарий стал жить вместе с преподобным Моисеем Мурином.Как-то преподобный Моисей видел, как на Захария снизошел Святой Дух. Скончался преподобный Захарий в конце IV века.ИмениныПо церковному календарю 18 декабря именины отмечают Анастасий, Геннадий, Захар, Гурий, Илья, Сергей и Савва.Материал подготовлен на основе открытых источников

