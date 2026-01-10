В Тбилиси открылся культурный центр имени Параджанова – видео

https://sputnik-georgia.ru/20260110/v-tbilisi-otkrylsya-kulturnyy-tsentr-imeni-paradzhanova---video-296585219.html
В столице Грузии открылся музей и культурный центр имени Сергея Параджанова. 10.01.2026, Sputnik Грузия
16:11 10.01.2026 (обновлено: 16:56 10.01.2026)
В столице Грузии открылся музей и культурный центр имени Сергея Параджанова.
На торжественном вечере в Тбилиси, организованном по инициативе кинорежиссера и последователя творчества Параджанова Хосе Маджинере (Георгия Алавидзе), присутствовали десятки гостей.
Состоялся показ документального фильма “Серго Параджанов. Маэстро красоты”, автором которого стал Хосе Маджинере, многие годы прикладывающий все силы к сохранению наследия великого мастера, и презентация третьей книги из серии “Знаменитый и неизвестный Параджанов”, в которой Хосе Маджинере собрал воспоминания о знаменитом кинорежиссере и художнике.