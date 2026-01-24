https://sputnik-georgia.ru/20260124/gruziya-uvelichila-eksport-vina-i-vyshla-na-novye-rynki-v-2025-godu---video-296788560.html
Грузия увеличила экспорт вина и вышла на новые рынки в 2025 году - видео
Грузия увеличила экспорт вина и вышла на новые рынки в 2025 году - видео
Sputnik Грузия
В 2025 году Грузия нарастила международное продвижение винной продукции, расширив присутствие на ключевых рынках США, Европы и Азии. 24.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-24T15:48+0400
2026-01-24T15:48+0400
2026-01-24T15:50+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
вино и виноделие грузии
грузинское вино
виноделие
видеоклуб
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/18/296788388_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_006ae55d5834fed81f9078a9a9a29d49.jpg
За год грузинское вино было представлено в 21 стране, прошли десятки выставок, фестивалей и сотни дегустаций. Параллельно развивались винный туризм и поддержка производителей, что напрямую отразилось на росте экспорта и интересе со стороны зарубежных партнеров.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/18/296788388_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_83824ae6ac0b1f950aa249a9c8d65ae7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, вино и виноделие грузии, грузинское вино, виноделие, видео, видеоклуб
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, вино и виноделие грузии, грузинское вино, виноделие, видео, видеоклуб
Грузия увеличила экспорт вина и вышла на новые рынки в 2025 году - видео
15:48 24.01.2026 (обновлено: 15:50 24.01.2026)
В 2025 году Грузия нарастила международное продвижение винной продукции, расширив присутствие на ключевых рынках США, Европы и Азии.
За год грузинское вино было представлено в 21 стране, прошли десятки выставок, фестивалей и сотни дегустаций.
Параллельно развивались винный туризм и поддержка производителей, что напрямую отразилось на росте экспорта и интересе со стороны зарубежных партнеров.