Грузия увеличила экспорт вина и вышла на новые рынки в 2025 году - видео

Грузия увеличила экспорт вина и вышла на новые рынки в 2025 году - видео

В 2025 году Грузия нарастила международное продвижение винной продукции, расширив присутствие на ключевых рынках США, Европы и Азии. 24.01.2026, Sputnik Грузия

За год грузинское вино было представлено в 21 стране, прошли десятки выставок, фестивалей и сотни дегустаций. Параллельно развивались винный туризм и поддержка производителей, что напрямую отразилось на росте экспорта и интересе со стороны зарубежных партнеров.

