Гостиничный рынок Грузии столкнулся с переизбытком предложения – видео

Гостиничный рынок Грузии столкнулся с переизбытком предложения – видео

Гостиничный бизнес в Грузии переживает непростой период. Представители отрасли говорят о снижении доходности и падении инвестиционной привлекательности... 30.01.2026, Sputnik Грузия

Ключевая проблема – быстрый рост номерного фонда при умеренном увеличении турпотока. Если до пандемии отели окупались в среднем за 7-8 лет, то сегодня этот срок вырос до 15-20 лет.Эксперты отмечают, что в большинстве городов рынок уже перенасыщен. Исключением остается Кутаиси, где по-прежнему ощущается нехватка гостиничных мест.Без ускорения роста туризма гостиничному сектору будет все сложнее возвращаться к прежним показателям.

