Гостиничный рынок Грузии столкнулся с переизбытком предложения – видео
Гостиничный бизнес в Грузии переживает непростой период. Представители отрасли говорят о снижении доходности и падении инвестиционной привлекательности... 30.01.2026, Sputnik Грузия
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
видеоклуб
туризм
туризм в грузии
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , туризм, туризм в грузии, видео
Гостиничный рынок Грузии столкнулся с переизбытком предложения – видео
17:35 30.01.2026 (обновлено: 17:38 30.01.2026)
Гостиничный бизнес в Грузии переживает непростой период. Представители отрасли говорят о снижении доходности и падении инвестиционной привлекательности сектора. Подробности – в видео Sputnik Грузия.
Ключевая проблема – быстрый рост номерного фонда при умеренном увеличении турпотока. Если до пандемии отели окупались в среднем за 7-8 лет, то сегодня этот срок вырос до 15-20 лет.
Эксперты отмечают, что в большинстве городов рынок уже перенасыщен. Исключением остается Кутаиси, где по-прежнему ощущается нехватка гостиничных мест.
Без ускорения роста туризма гостиничному сектору будет все сложнее возвращаться к прежним показателям.