Иностранцам в Грузии с 2026 года потребуется разрешение на работу – видео
Иностранцам в Грузии с 2026 года потребуется разрешение на работу – видео
С марта 2026 года иностранцам в Грузии потребуется разрешение на трудовую деятельность. Соответствующий закон был принят летом 2025 года, он направлен на...
Новые требования распространяются на всех иностранцев без статуса постоянного проживания, которые работают по найму или ведут предпринимательскую деятельность, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Для легальной работы потребуются одновременно разрешение на работу и вид на жительство либо виза – в зависимости от режима въезда.Заявка на получение разрешения будет подаваться онлайн. Стоимость оформления составит 500 лари, срок рассмотрения – до 30 дней. После одобрения разрешения иностранцу необходимо оформить трудовой или IT-вид на жительство.Закон предусматривает исключения для отдельных категорий, включая дипломатов, беженцев и лиц, подпадающих под международные соглашения. Работа без разрешения повлечет штрафы как для иностранца, так и для работодателя.
15:26 30.01.2026 (обновлено: 15:37 30.01.2026)
© video: Sputnik / Stringer
Подписаться
С марта 2026 года иностранцам в Грузии потребуется разрешение на трудовую деятельность. Соответствующий закон был принят летом 2025 года, он направлен на защиту местного рынка труда и усиление контроля за занятостью
Новые требования распространяются на всех иностранцев без статуса постоянного проживания, которые работают по найму или ведут предпринимательскую деятельность, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Для легальной работы потребуются одновременно разрешение на работу и вид на жительство либо виза – в зависимости от режима въезда.

Заявка на получение разрешения будет подаваться онлайн. Стоимость оформления составит 500 лари, срок рассмотрения – до 30 дней. После одобрения разрешения иностранцу необходимо оформить трудовой или IT-вид на жительство.

Закон предусматривает исключения для отдельных категорий, включая дипломатов, беженцев и лиц, подпадающих под международные соглашения. Работа без разрешения повлечет штрафы как для иностранца, так и для работодателя.
