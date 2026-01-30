Иностранцам в Грузии с 2026 года потребуется разрешение на работу – видео
15:26 30.01.2026 (обновлено: 15:37 30.01.2026)
© video: Sputnik / Stringer
С марта 2026 года иностранцам в Грузии потребуется разрешение на трудовую деятельность. Соответствующий закон был принят летом 2025 года, он направлен на защиту местного рынка труда и усиление контроля за занятостью
Новые требования распространяются на всех иностранцев без статуса постоянного проживания, которые работают по найму или ведут предпринимательскую деятельность, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.
Для легальной работы потребуются одновременно разрешение на работу и вид на жительство либо виза – в зависимости от режима въезда.
Заявка на получение разрешения будет подаваться онлайн. Стоимость оформления составит 500 лари, срок рассмотрения – до 30 дней. После одобрения разрешения иностранцу необходимо оформить трудовой или IT-вид на жительство.
Закон предусматривает исключения для отдельных категорий, включая дипломатов, беженцев и лиц, подпадающих под международные соглашения. Работа без разрешения повлечет штрафы как для иностранца, так и для работодателя.
