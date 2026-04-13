Двукратный чемпион NBA построит гидроэлектростанцию в Западной Грузии

Правительство передало компании Пачулия "Садмели ГЭС" земельный участок площадью 29 007 кв. м в муниципалитете Амбролаури с правом застройки 13.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-13T17:25+0400

ТБИЛИСИ, 14 апр – Sputnik. Двукратный чемпион NBA, бывший капитан сборной Грузии по баскетболу, бизнесмен Заза Пачулия планирует запустить "Садмели ГЭС" в Амбролаури (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети), говорится в опубликованном правительством распоряжении.Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы и говорят о необходимости строительства ГЭС.Согласно документу, подписанному премьер-министром Ираклием Кобахидзе, правительство передало компании Пачулия "Садмели ГЭС" земельный участок площадью 29 007 кв. м в муниципалитете Амбролаури с правом застройки сроком на 49 лет.В ответ компания ежегодно должна платить в бюджет 18,9 тысячи лари. Станция должна заработать к 30 сентября 2027 года. Ее мощность – 2,7 МВт, ожидаемая годовая выработка – 19,2 млн кВт·ч.Компания "Садмели ГЭС" зарегистрирована в 2023 году, а сам Пачулия стал ее владельцем в июне 2025 года, купив 100% за 450 тысячи долларов.Заза Пачулия долгие годы играл в NBA. В 2017 году в составе "Голден Стэйт Уорриорз" грузинский центровой впервые выиграл чемпионат NBA и стал первым грузином в истории, добившимся подобного успеха.В 2019 году Пачулия получил второй чемпионский перстень NBA уже в составе "Детройт Пистонс".

