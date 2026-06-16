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Вина предназначенные для коммерческого производства в Грузии будут проверяться
Вина предназначенные для коммерческого производства в Грузии будут проверяться
Sputnik Грузия
В законе термин вин "домашнее вино" заменяется на термин "натуральное вино" и производителями таких вин будут являться винодельни, производящие и хранящие... 16.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-16T11:58+0400
2026-06-16T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Все вина предназначенные для коммерческого производства, будут подлежать обязательной дегустации с 1 февраля 2027 года, соответствующие изменения утвердил парламент Грузии. На сегодняшний день обязательной дегустации подлежат только экспортные вина, а также вина защищенного происхождения, предназначенные для экспорта и продажи на местном рынке. По мнению главы Национального агентства вина Левана Мехузла законодательные изменения помогут повысить качество грузинского вина. "Натуральное вино - это очень самодостаточное нишевое вино, которое в силу своей природы и способа изготовления подразумевает некоторые особенности и должно отличаться от других вин", - отметил Мехузла. Грузия – родина вина Грузия официально признана родиной вина в 2017 году согласно результатам исследований ведущих мировых ученых, представленных во французском городе Бордо. Ученые тщательно изучили археологические материалы, найденные в Грузии в разные периоды. Среди них были древнейшие виноградные косточки и осадок на старинной глиняной посуде, который в итоге оказался остатками вина. Традиция виноделия в Грузии насчитывает 8 тысяч лет и занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, а также в памятниках духовной и материальной культуры широко используются образы вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются тысячи разных сортов винограда. Примерно 500 из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври, то есть в глиняных кувшинах, был включен в список нематериального культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, национальное агентство вина, юнеско, грузинское вино, вино и виноделие грузии
грузия, экономика, новости, национальное агентство вина, юнеско, грузинское вино, вино и виноделие грузии
Вина предназначенные для коммерческого производства в Грузии будут проверяться
11:58 16.06.2026 (обновлено: 23:30 16.06.2026)
В законе термин вин "домашнее вино" заменяется на термин "натуральное вино" и производителями таких вин будут являться винодельни, производящие и хранящие менее 25 тысяч литров вина в год
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Все вина предназначенные для коммерческого производства, будут подлежать обязательной дегустации с 1 февраля 2027 года, соответствующие изменения утвердил парламент Грузии.
На сегодняшний день обязательной дегустации подлежат только экспортные вина, а также вина защищенного происхождения, предназначенные для экспорта и продажи на местном рынке.
Кроме того, в законе термин вин "домашнее вино" заменяется на термин "натуральное вино" и производителями таких вин будут являться винодельни, производящие и хранящие менее 25 тысяч литров вина в год.
По мнению главы Национального агентства вина Левана Мехузла законодательные изменения помогут повысить качество грузинского вина.
"Натуральное вино - это очень самодостаточное нишевое вино, которое в силу своей природы и способа изготовления подразумевает некоторые особенности и должно отличаться от других вин", - отметил Мехузла.
Грузия официально признана родиной вина в 2017 году согласно результатам исследований ведущих мировых ученых, представленных во французском городе Бордо.
Ученые тщательно изучили археологические материалы, найденные в Грузии в разные периоды. Среди них были древнейшие виноградные косточки и осадок на старинной глиняной посуде, который в итоге оказался остатками вина.
Традиция виноделия в Грузии насчитывает 8 тысяч лет и занимает особое место в грузинской культуре.
В народном искусстве, а также в памятниках духовной и материальной культуры широко используются образы вина и виноградной лозы.
На сегодняшний день в Грузии культивируются тысячи разных сортов винограда. Примерно 500 из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни.
В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври, то есть в глиняных кувшинах, был включен в список нематериального культурного наследия человечества.