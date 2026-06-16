https://sputnik-georgia.ru/20260616/vina-prednaznachennye-dlya-kommercheskogo-proizvodstva-v-gruzii-budut-proveryatsya-299181011.html

Вина предназначенные для коммерческого производства в Грузии будут проверяться

Вина предназначенные для коммерческого производства в Грузии будут проверяться

Sputnik Грузия

В законе термин вин "домашнее вино" заменяется на термин "натуральное вино" и производителями таких вин будут являться винодельни, производящие и хранящие... 16.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-16T11:58+0400

2026-06-16T11:58+0400

2026-06-16T23:30+0400

грузия

экономика

новости

национальное агентство вина

юнеско

грузинское вино

вино и виноделие грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23946/44/239464410_0:0:3591:2020_1920x0_80_0_0_5968faae5f3a282e6630b607880bad5c.jpg

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Все вина предназначенные для коммерческого производства, будут подлежать обязательной дегустации с 1 февраля 2027 года, соответствующие изменения утвердил парламент Грузии. На сегодняшний день обязательной дегустации подлежат только экспортные вина, а также вина защищенного происхождения, предназначенные для экспорта и продажи на местном рынке. По мнению главы Национального агентства вина Левана Мехузла законодательные изменения помогут повысить качество грузинского вина. "Натуральное вино - это очень самодостаточное нишевое вино, которое в силу своей природы и способа изготовления подразумевает некоторые особенности и должно отличаться от других вин", - отметил Мехузла. Грузия – родина вина Грузия официально признана родиной вина в 2017 году согласно результатам исследований ведущих мировых ученых, представленных во французском городе Бордо. Ученые тщательно изучили археологические материалы, найденные в Грузии в разные периоды. Среди них были древнейшие виноградные косточки и осадок на старинной глиняной посуде, который в итоге оказался остатками вина. Традиция виноделия в Грузии насчитывает 8 тысяч лет и занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, а также в памятниках духовной и материальной культуры широко используются образы вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются тысячи разных сортов винограда. Примерно 500 из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври, то есть в глиняных кувшинах, был включен в список нематериального культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, национальное агентство вина, юнеско, грузинское вино, вино и виноделие грузии