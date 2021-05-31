Добрался ли до Грузии южноафриканский штамм коронавируса

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Грузинские эпидемиологи изучают возможный случай южноафриканского штамма коронавируса в стране, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, отвечая на вопрос журналистов на вебинаре для представителей медиасредств.

По словам Гамкрелидзе, есть сомнение по появлению южноафриканского штамма, который клинически протекает нетяжело.

На данный момент в лаборатории идет генетический анализ подозрительного случая, и через несколько дней у эпидемиологов будет точный ответ на вопрос - зафиксирован южноафриканский штамм коронавируса в Грузии или нет.

"Он встречается сравнительно реже. Сегодня в Европе превалирует британский штамм, который почти полностью заменил классический штамм. Одним из его качеств является то, что он сравнительно легче распространяется среди молодежи и детей", - заявил Гамкрелидзе, добавив, что об африканском штамме есть сравнительно меньше данных и информации.

Большая часть инфицированных в Грузии заражены британским штаммом коронавируса.

После британского штамма в Грузии выявили и индийский штамм. Первый случай индийского штамма в Грузии был зафиксирован 27 мая.

Индийский штамм коронавируса, который считают более заразным и устойчивым к антителам, по данным Всемирной организации здравоохранения, покорил несколько континентов и проник в полсотни стран мира. Специалисты считают индийский штамм коронавируса более опасным, чем другие штаммы, потому что он более агрессивный. Индийский штамм коронавируса выявлен в 52 странах мира, из них 25 – это европейские страны.

Что же касается британского штамма, то он был выявлен в Грузии в конце февраля. Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

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