Власти Грузии сократили "комендантский час"

Решение принято с ориентацией на фермеров, которые должны успеть развезти свою продукцию по регионам

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Ограничение на ночное передвижение в Грузии (т. н. "комендантский час") сокращается еще на час – решение принято по итогам заседания Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 во вторник.

С сегодняшнего дня "комендантский час" в Грузии будет действовать с 23:00 до 04:00 утра (вместо 05:00).

"По решению межведомственного координационного с целью поддержи фермеров в реализации сельскохозяйственной продукции, установленное ограничение на передвижение в ночное время с сегодняшнего дня будет с 23 до 4 часов, то есть вместо 5 утра завершится в 4", – заявил глава оперштаба координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе на брифинге.

Он уточнил, что сокращение "комендантского часа" касается абсолютно всех – обычных граждан и туристов, хотя решение принято с ориентацией на фермеров.

"Межведомственный координационный совет в процессе смягчения ограничений продолжает предпринимать последовательные и осторожные шаги, чтобы, с одной стороны, способствовать восстановлению экономики, а с другой – избежать резкого ухудшения эпидемиологической ситуации", – отметил Гибрадзе.

"Комендантский час" в Грузии был введен в ноябре прошлого года. Более полугода это ограничение действовало с 21:00 до пяти утра, в мае его начало было перенесено на 23:00.

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