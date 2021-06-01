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Эпидемия коронавируса - полиция проверяет ношение масок прохожими на улице

Сотни штрафов за сутки: в Грузии продолжают наказывать ковид-нарушителей

photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (333)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/COVID-19/20210601/251895841/Sotni-shtrafov-za-sutki-v-Gruzii-prodolzhayut-nakazyvat-kovid-narushiteley.html

Больше всего штрафов в Грузии выписывают за нарушение правила обязательного ношения масок в общественных местах

ТБИЛИСИ, 1 июн - Sputnik. В Грузии за минувшие сутки выявлено 410 нарушений ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится на сайте министерства внутренних дел Грузии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 23:00 до 05:00, так называемый "комендантский час".

За последние сутки штраф в размере 20 лари (примерно 6 долларов) за нарушение правил ношения масок выписали 254 гражданам. Еще 91 штраф был выписан за повторное нарушение масочного режима. Размер штрафа 40 лари.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки был выявлено 65 нарушителей.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (586,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (2,9 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (333)
Теги:
Ограничения, штраф, Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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