Китайская вакцина Sinovac-CoronaVac получила одобрение ВОЗ

Грузия получила 100 тысяч доз вакцины Sinovac-CoronaVac против коронавируса в качестве гуманитарной помощи из Китая

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения одобрила для чрезвычайного использования китайскую вакцину от коронавируса Sinovac-CoronaVac, сообщает пресс-служба ВОЗ.

Одобрение ВОЗ является обязательным условием для попадания в список распространяемых через программу COVAX препаратов, а также для международных закупок.

Платформа COVAX помогает ускорить поиск эффективной вакцины в интересах всех стран. Она также способствует созданию производственных мощностей и заблаговременной организации закупок, с тем чтобы до конца 2021 г. обеспечить справедливое распределение 2 миллиардов доз вакцин.

"Сегодня ВОЗ утвердила вакцину Sinovac-CoronaVac от COVID-19 для использования в чрезвычайных ситуациях, предоставив странам, финансирующим организациям, агентствам по закупкам и сообществам уверенность в том, что она соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и производства", - говорится в заявлении.

Одобренная вакцина производится пекинской фармацевтической компанией Sinovac.

Грузия получила 100 тысяч доз вакцины Sinovac-CoronaVac против коронавируса в качестве гуманитарной помощи из Китая. 24 мая в Грузии началась вакцинацию данным препаратом.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. Цель правительства – до конца года вакцинировать 60-70% населения. По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса хотя бы одну дозу сделали всего 143 970 человек, что составляет 4% от населения страны.

Вакцинация в Грузии проводится препаратами AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac, но они поступили в страну в ограниченном количестве, правительство обещает новые поставки летом.

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