Антитела после вакцинации от коронавируса: тест, расшифровка анализа

Почти полтора года мир борется с пандемией COVID-19 - с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 170,7 миллиона жителей нашей планеты, а 3 550 979 человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19, говорится на сайте Университета Джонса Хопкинса.

Некоторые страны массовую вакцинацию своих граждан от коронавируса начали в конце 2020 года. В настоящее время в мире широко используют семь вакцин, в том числе: Pfizer-BioNTech (США-Германия), Moderna (США), британская AstraZeneca, китайский Sinopharm и российский "Спутник V" - все они предназначены для введения двумя дозами.

Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, как правильно подготовиться к вакцинации, когда нужно сделать тест на антитела после двух прививок и как расшифровать анализ.

Как правильно подготовиться к вакцинации

Любая вакцина имеет противопоказания, поэтому пациент, прежде всего, должен убедиться, что прививка от коронавируса ему не противопоказана. Наиболее очевидные противопоказания — возраст до 18 лет, период беременности и грудного вскармливания, а также тяжелые формы аллергии.

А лабораторная диагностика поможет уточнить их наличие или отсутствие и подготовиться к вакцинации от COVID-19.

В частности, перед вакцинацией специалисты рекомендуют сдать клинический анализ крови, который даст информацию о качественном составе крови, о наличии в организме инфекции, поможет определить природу ее возбудителя, выявить аллергическую реакцию, указать на воспалительные процессы и на хронические аутоиммунные заболевания.

Перед вакцинацией желательно проверить функцию почек с помощью анализа на уровень креатинина, а анализ на АЛТ и АСТ расскажет о повреждении клеток печени или мышц. Выявить аллергические реакции позволяет анализ на иммуноглобулины E, а исследование на уровень антител IgM и IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 даст информацию о наличии COVID-19 в организме.

Напомним, что переболевшие коронавирусом не подлежат вакцинации в течение последних шести месяцев. Анализы рекомендуется сдать за три-четыре дня перед планируемой вакцинацией.

Расшифровка теста на антитела

Антитела или иммуноглобулины (Ig) – это иммунный ответ организма. Иммунная система при попадании вируса в организм отвечает выработкой антител трех классов: А, М и G. За длительный иммунитет отвечают только антитела IgG, а остальные полностью исчезают через несколько месяцев после выздоровления.

Первыми на вторжение вируса иммунной системой вырабатываются антитела IgA - если тест на них положительный, значит человек находится в острой фазе заболевания, даже если симптомов у него нет. Положительным считается результат теста со значением "1,1" и больше. Он указывает на наличие в организме антител IgA, что означает, что прямо сейчас в организме идет борьба иммуноглобулинов A с вирусом, даже если и нет внешних симптомов.

Позже, примерно на третий-четвертый день после возникновения симптомов, начинают вырабатываться антитела IgM, которые также является маркером первичной инфекции. Анализ на антитела IgM обычно используют для уточнения фазы инфекционного процесса.

Через 10-14 дней после появления симптомов начинают вырабатываться антитела IgG - их появление указывает на то, что у человека сформировался долговременный иммунитет. То есть либо речь идет о поздней фазе заболевания, когда больной уже выздоравливает, либо о том, что человек раньше переболел COVID-19.

Полное отсутствие этих антител у человека означает, что данный пациент по какой-либо причине пока с коронавирусом не сталкивался или у него не вырабатывается иммунитет.

Тест на антитела к коронавирусу можно сдать как по отдельности, так и вместе. Например, комплексный скрининговый тест на антитела IgM/IgG позволит выявить за один раз присутствие или отсутствие антител двух типов. А комплексный суммарный тест позволит выявить за один раз присутствие или отсутствие антител все трех видов.

После вакцинации вырабатываются только антитела IgG.

Антитела после вакцинации

Отслеживать динамику уровня антител после вакцинации позволяет тест для выявления антител IgG к спайковому (s) белку коронавируса - проверять уровень антител желательно не ранее, чем через две-три недели после вакцинации.

В зависимости от вакцины, антитела формируются в течение разного времени. Эксперты считают, что обращать внимание на количественный показатель антител не стоит, так как ученые пока не знают их защитного титра. Поэтому пока ориентироваться лучше на качественный ответ, то есть есть антитела или нет.

При этом добавляют, что низкий уровень антител или их отсутствие — это не повод считать вакцинацию неэффективной. Организм человека мог сформировать так называемый Т-клеточный иммунитет, когда вирус уничтожается не за счет антител, а с помощью другой части иммунной системы — Т-лимфоцитов или Т-клеток. Эти клетки в большинстве случаев способны распознавать фрагменты вируса и защитить организм от него.

Сколько продлится защитное действие вакцин против COVID-19 и будет ли необходима регулярная повторная вакцинация, говорить пока слишком рано. Ни одна вакцина не обеспечивает 100-процентную защиту от заражения вирусом или передачи его другим людям, поэтому специалисты призывают, как и прежде, соблюдать меры безопасности - социальную дистанцию, носить маски и регулярно мыть руки.

Материал подготовлен на основе открытых источников