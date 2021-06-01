Впервые с начала пандемии COVID в Британии никто за сутки не умер

С начала пандемии в марте прошлого года не было дня без сообщений о жертвах коронавирусной инфекции в Великобритании

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Ни одной смерти от COVID-19 не зафиксировано в Великобритании за минувшие сутки впервые с начала пандемии в марте 2020 года, свидетельствуют данные Минздрава Соединенного Королевства.

За последние 24 часа в Британии было выявлено 3165 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 в стране подтвердился почти у 4,5 миллиона человек, скончались почти 128 тысяч.

В стране одной дозой прививки вакцинированы 74,9% совершеннолетнего населения, обе дозы получили 48,9% взрослого населения.

С 17 мая в Британии значительно ослаблены карантинные ограничения: людям разрешено ходить в гости, путешествовать по стране, открылись гостиницы, театры и музеи, пабы, рестораны и кафе начали обслуживать посетителей в помещениях, а не только на уличных террасах. Ученикам средних школ разрешено не носить маски в классах и школьных помещениях, студенты вернулись к очным занятиям, возобновились групповые занятия спортом в помещениях.

Полностью коронавирусные ограничения британские власти обещают отменить после 21 июня, если позволит ситуация: в настоящее время в Британии стремительно распространяется индийский штамм коронавируса, и ученые отмечают, что это обстоятельство может заставить правительство изменить планы.