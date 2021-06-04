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Пандемия коронавируса - Индия

В Индии бьют тревогу: медики обнаружили опасный для вакцинированных штамм COVID-19

© AP Photo / Altaf Qadri
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1911)
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Штамм B.1.617, известный благодаря мощной двойной мутации, впервые выявили в индийском штате Махараштра

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. В Индии вновь бьют тревогу – большая часть инфицированных коронавирусом в стране после полной или частичной вакцинации заразились теперь уже линией B.1.617 SARS-CoV-2, которая включает сразу три штамма.

Пандемия коронавируса - прививки от ковида Pfizer
© AP Photo / Eugene Hoshiko
ВОЗ: до конца года в странах мира должно быть привито до 30% населения

Об этом сообщается в исследовании Всеиндийского института медицинских наук в Дели и Института геномики и интегративной биологии.

Врачи обнаружили в Индии 63 случая так называемой прорывной инфекции: это когда привитый человек заболевает той же болезнью, которую должна предотвратить вакцина. Между тем, 36 пациентов получили две дозы препарата, а 27 – одну.

Отмечается, что 10 человек привились препаратом Covishield, а 53 – Covaxin. Согласно статистике, средний возраст пациентов – 37 лет. Среди заразившихся 41 мужчина и 22 женщины. Примечательно, что ни у кого не было сопутствующих заболеваний.

Штамм B.1.617, известный благодаря двойной мутации, впервые выявили в индийском штате Махараштра. Он, по мнению специалистов, мог стать одной из причин второй волны коронавируса в Индии. В последнее время этот вариант вируса обнаружили во множестве стран, в том числе и в Грузии.

По статистике ВОЗ, Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. По данным Минздрава страны, общее число ковид-зараженных там превысило 28,5 миллиона человек, из них более 26,5 миллиона вылечились. Погибли более 340 тысяч пациентов.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1911)

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