Коронавирусные ограничения: какие правила чаще всего нарушают в Грузии?

В стране из пандемии коронавируса по-прежнему действует запрет на передвижение ночью и правило на обязательное ношение масок

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Грузинские полицейские зафиксировали за минувшие сутки 566 нарушений ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает МВД Грузии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 23:00 до 04:00, так называемый "комендантский час".

За последние 24 часа штраф в размере 20 лари (примерно 6 долларов) за нарушение правил ношения масок выписали 401 гражданину. Еще 101 человек заплатили двойной штраф за повторное появление в общественных местах без масок.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки оштрафовали 62 физическое лицо и еще 2 юридических лица.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (586,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (2,9 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

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