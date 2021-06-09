Главное о COVID на 9 июня в Грузии: смертность вновь увеличилась

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончался 31 пациент, а с начала пандемии – 4 982

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Грузинские медики из 821 нового случая коронавируса, зафиксированного в стране за последние сутки, в Тбилиси выявили 439 фактов, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Ковид-география остальных случаев выглядит следующим образом: в Аджарии – 71, Имерети – 86, Квемо Картли – 66, Шида Картли – 22, Гурия – 16, Самегрело - Земо Сванети – 60, Кахети – 31, Мцхета-Мтианети – 15, Самцхе-Джавахети – 8, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 7.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 351 249 случаев инфицирования. За минувшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 866 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 335 895 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончался 31 пациент, а с начала пандемии – 4 982.

На данный момент в Грузии 10 346 активных случаев, из них 3 210 нуждается в стационарном лечении. Состояние 708 пациентов тяжелое, 199 человек подключены к аппарату искусственного дыхания, 635 человек находится в ковид-гостиницах. 6 501 человек проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 34 человека, а в самоизоляции – 15 234.

Показатель положительности по данным на 8 июня составляет 2,13 %, за две недели – 2,77%, за семь дней – 2,73%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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