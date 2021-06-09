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Пандемия коронавируса - надпись COVID и CORONAVIRUS

Грузия может начать вакцинацию иностранцев против COVID-19

© AP Photo / Michael Probst
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (385)
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Sputnik Грузия
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Возможность привиться от коронавируса будет у иностранцев с видом на жительство в Грузии и дипломатов, а также у другой категории граждан

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. У иностранцев, которые в течение определенного времени находятся в Грузии и хотят вакцинироваться против коронавируса, будет возможность привиться, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Гамкрелидзе подтвердил, что вопрос вакцинации иностранцев, находящихся в Грузии, рассматривается и он будет представлен межведомственному координационному совету.

"Мы вакцинируем иностранцев с видом на жительство и дипломатов, но в целом, у граждан других стран, которые в Грузии находятся в течение определенного периода и хотят вакцинироваться, думаем, что будет возможность сделать прививку", - сказал Гамкрелидзе.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта препаратом AstraZeneca, а Pfizer – 30 марта. С 4 мая граждане Грузии могут вакцинироваться китайским препаратом Sinopharm. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лиц старше 18 лет. С 24 мая граждане Грузии могут вакцинироваться еще одним китайским препаратом Sinovac.

Летом Грузия ожидает первые партии американских вакцин Jonson&Jonson и Novovax. По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 184 718 человек, из них две полные дозы сделали 54 474 гражданина.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (385)

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