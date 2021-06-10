Сколько людей переболело коронавирусом в Тбилиси: последние данные

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта, и уже привито в общей сложности более 184 тысяч человек

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Более трети жителей Тбилиси уже переболели коронавирусом, заявил глава тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе журналистам.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. На сегодняшний день число заболевших в стране превысило отметку 350 тысяч.

"По официальным данным 11% жителей Тбилиси перенесли лабораторно подтвержденный коронавирус, это около 110 тысяч человек, а еще 23% (220 тысяч) не знали о наличии коронавируса, но у них нашли в крови антитела. Всего в масштабах Тбилиси, таким образом, коронавирус перенесли 33% жителей – это около 350 тысяч человек", – сказал Церцвадзе.

По его словам, на данном этапе важно активизировать вакцинацию, и если будет привито 65% населения, можно считать, что пандемия побеждена.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта препаратом AstraZeneca, а Pfizer – 30 марта. С 4 мая граждане Грузии могут вакцинироваться китайским препаратом Sinopharm. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лиц старше 18 лет. С 24 мая граждане Грузии могут вакцинироваться еще одним китайским препаратом Sinovac.

Летом Грузия ожидает первые партии американских вакцин Jonson&Jonson и Novavax. По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 184 718 человек, из них две полные дозы сделали 54 474 гражданина.

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