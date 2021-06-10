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Эпидемия коронавируса. Полицейские следят за обязательным ношением масок в тбилисском метро

Ковид-ограничения: жителям Грузии продолжают выписывать штрафы за нарушения

photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (390)
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Игнорирование запрета на передвижение ночью и отказ носить маски – жители Грузии по-прежнему нарушают коронавирусные ограничения

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Грузинские полицейские за минувшие сутки зафиксировали 411 нарушений ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает МВД Грузии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 23:00 до 04:00, так называемый "комендантский час".

За последние 24 часа штраф в размере 20 лари (примерно 6 долларов) за нарушение правил ношения масок выписали 267 гражданам. Еще 91 человек заплатили двойной штраф за повторное появление в общественных местах без масок.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки оштрафовали 53 человека.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (586,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (2,9 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (390)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина

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