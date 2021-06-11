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Пандемия коронавируса COVID - 19. Люди в аэропорту в Мюнхене, Германия

Германия намерена смягчить ограничения на въезд

© AP Photo / Matthias Schrader
COVID-19
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Sputnik Грузия
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Однако страна планирует продолжить следить за глобальной эпидемиологической ситуацией и выпускать рекомендации по странам с особо высоким уровнем заболеваемости

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Немецкие власти намерены с 1 июля отменить ограничения на въезд для жителей стран с уровнем заражаемости ниже 200 на 100 тысяч населения в течение недели, сообщает издание Bild.

Как отмечают в МИД, правительство Германии использует показатель заражаемости на 100 тысяч населения для введения определенных мер для борьбы с пандемией COVID-19. Заражаемость свыше 200 для регионов Германии во время зимней и весенней волны пандемии в стране считалась критическим уровнем, который требовал введения локальных локдаунов.

Туристы на фоне горы Маттерхорн в Пеннинских Альпах на границе Швейцарии и Италии
photo: Pixabay / schofox
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По данным Bild, отмена ограничений на посещение регионов риска и прибытий из них (список публикует Институт Роберта Коха) станет возможной благодаря введению в ЕС единых правил по работе с привитыми, переболевшими и протестированными на COVID-19.

Информацию издания подтверждает и глава МИД ФРГ Хайко Маас. "С приходом лета в Германию возвращаются надежда и уверенность. Во многих местах заболеваемость снижается, все больше людей прививаются. После долгих месяцев локдауна мы можем наслаждаться нормальной жизнью, это относится также и к поездкам", - сказал Маас 11 июня.

Маас подчеркнул, что Германия с 1 июля отменит общую рекомендацию отказа от поездок в регионы риска, однако страна планирует продолжить следить за глобальной эпидемиологической ситуацией и выпускать рекомендации по странам с особо высоким уровнем заболеваемости и по странам, в частности, где распространяется опасная версия мутировавшего COVID-19.

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