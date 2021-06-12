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Эпидемия коронавируса - женщина в маске

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 794

© Sputnik / Alexander Imedashvili
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (396)
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 22 человека, из ковид-клиник страны выписаны 498 пациентов

ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 794. Скончались 22 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 353 443 случая заражения.

Вато Сургуладзе
© Sputnik / Alex Shlamov
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 498 человек, с начала пандемии вылечились 338 318 пациентов. Скончались 5 034.

За сутки сделано 40 667 тестов, из которых 24 242 на антиген и 16 425 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 1,95%, за последние 14 дней – 2,64%, за последние семь дней – 2,32%.

Прививки сделали 202 314 человек, в том числе за последние сутки – 5 283.

В карантине в данное время находятся 47 человек, в стационарах – 3 147, в ковид-гостиницах – 610.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (396)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

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