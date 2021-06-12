Главное о COVID на 12 июня в Грузии: где зафиксировано больше всего случаев

ТБИЛИСИ, 12 июн – Sputnik. Из 794 новых случаев коронавируса, зафиксированных в стране за последние сутки, в Тбилиси выявили 452 факта, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Ковид-география остальных случаев выглядит следующим образом:
- Аджария – 56
- Имерети – 82
- Квемо Картли – 43
- Шида Картли – 47
- Гурия – 2
- Самегрело - Земо Сванети – 48
- Кахети – 42
- Мцхета-Мтианети – 13
- Самцхе-Джавахети – 6
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 3.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 353 443 случая инфицирования. За минувшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 498 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 338 318 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончалось 22 пациента, а с начала пандемии – 5 034.
На данный момент в Грузии 10 065 активных случаев, из них 3 147 нуждается в стационарном лечении. Состояние 681 пациента тяжелое, 190 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 610 человек находится в ковид-гостиницах, а 6 308 человек проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 47 человек, а в самоизоляции – 13 749.
Показатель положительности по данным на 11 июня составляет 1,95%, за две недели – 2,64%, за семь дней – 2,32%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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