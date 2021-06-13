Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки выросло на 522

За последние 24 часа от коронавируса скончались 14 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 074 пациента

ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 522. Скончались 14 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 353 965 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 074 человека, с начала пандемии вылечились 339 392 пациента. Скончались 5 048.

За сутки сделано 21 922 теста, из которых 11 016 на антиген и 10 906 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,38%, за последние 14 дней – 2,61%, за последние семь дней – 2,29%.

Прививки сделали 206 742 человека, в том числе за последние сутки – 4 425.

В карантине в настоящее время находится 41 человек, в стационарах – 3 155, в ковид-гостиницах – 610.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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