12:06 13 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8523
  • 100 RUB4.4253
  • USD3.1701
Поиск
Эпидемия коронавируса - девушка в автобусе в маске

Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки выросло на 522

© Sputnik / Alexander Imedashvili
COVID-19
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (399)
142 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/01/251897102.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/COVID-19/20210613/252007900/Chislo-vyyavlennykh-sluchaev-koronavirusa-v-Gruzii-za-sutki-vyroslo-na-522.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 14 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 074 пациента

ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 522. Скончались 14 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 353 965 случаев заражения.

Вато Сургуладзе
© Sputnik / Alex Shlamov
Сургуладзе: возможно прививаться от COVID-19 придется ежегодно

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 074 человека, с начала пандемии вылечились 339 392 пациента. Скончались 5 048.

За сутки сделано 21 922 теста, из которых 11 016 на антиген и 10 906 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,38%, за последние 14 дней – 2,61%, за последние семь дней – 2,29%.

Прививки сделали 206 742 человека, в том числе за последние сутки – 4 425.

В карантине в настоящее время находится 41 человек, в стационарах – 3 155, в ковид-гостиницах – 610.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (399)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Траурная церемония прощания с Резо Габриадзе в столице Грузии
Прощание с легендой: последний путь Резо Габриадзе – фото
Французская полиция разогнала нелегальную рейв-вечеринку
Публика на рейве: французская полиция разогнала нелегальную вечеринку - видео
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться