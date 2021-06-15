Главное о COVID на 15 июня в Грузии: больше тестов, больше инфицированных

После грузинской столицы самыми опасными в плане ковид-заражения регионами на сегодня являются Имерети и Квемо Картли

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Из 1 092 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии за последние сутки, в Тбилиси зафиксировано 586 фактов, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Ковид-география остальных случаев выглядит следующим образом: в Аджарии – 56, Имерети – 131, Квемо Картли – 81, Шида Картли – 58, Гурия – 8, Самегрело - Земо Сванети – 61, Кахети – 53, Мцхета-Мтианети – 31, Самцхе-Джавахети – 11, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 16.

На данный момент в Грузии 9 156 активных случаев, из них 3 059 нуждается в стационарном лечении. Состояние 677 пациентов тяжелое, 191 человек подключен к аппарату искусственного дыхания. В ковид-гостиницах находятся 595 человек, 5 502 человека проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 34 человека, а в самоизоляции – 11 528.

Показатель положительности по данным на 14 июня составляет 3.67%, за две недели – 2.60%, за семь дней – 2.33%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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