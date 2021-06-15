14:30 15 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8829
  • 100 RUB4.4320
  • USD3.2040
Поиск
Эпидемия коронавируса - вакцинация населения

Главное о COVID на 15 июня в Грузии: больше тестов, больше инфицированных

© Sputnik / STRINGER
COVID-19
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (414)
18001
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/06/251943748.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/COVID-19/20210615/252025417/Glavnoe-o-COVID-na-15-iyunya-v-Gruzii-bolshe-testov-bolshe-infitsirovannykh.html

После грузинской столицы самыми опасными в плане ковид-заражения регионами на сегодня являются Имерети и Квемо Картли

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Из 1 092 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии за последние сутки, в Тбилиси зафиксировано 586 фактов, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Ковид-география остальных случаев выглядит следующим образом: в Аджарии – 56, Имерети – 131, Квемо Картли – 81, Шида Картли – 58, Гурия – 8, Самегрело - Земо Сванети – 61, Кахети – 53, Мцхета-Мтианети – 31, Самцхе-Джавахети – 11, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 16.

На данный момент в Грузии 9 156 активных случаев, из них 3 059 нуждается в стационарном лечении. Состояние 677 пациентов тяжелое, 191 человек подключен к аппарату искусственного дыхания. В ковид-гостиницах находятся 595 человек, 5 502 человека проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 34 человека, а в самоизоляции – 11 528.

Показатель положительности по данным на 14 июня составляет 3.67%, за две недели – 2.60%, за семь дней – 2.33%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (414)
Теги:
Грузия, Вакцина, Пандемия, Коронавирус COVID-2019

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Разрушенная наводнением территория Тбилисского зоопарка. Из серии Тбилисское наводнение 13 июня
Смытые дома, хищники на улицах и десятки смертей – фото наводнения в Тбилиси
Туризм в Грузии: черноморское побережье Аджарии ждет гостей - видео
Туризм в Грузии: черноморское побережье Аджарии ждет гостей - видео
Было - стало: состав парламента Грузии 10 созыва
Было - стало: состав парламента Грузии 10 созыва
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться