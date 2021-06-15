Отменят ли в Грузии "комендантский час"? Ответ эпидемиолога

Национальный центр по контролю заболеваний пока не может выдать рекомендацию на смягчение ограничений, отметил Гамкрелидзе

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Вопрос отмены т. н. "комендантского часа" в Грузии не был рассмотрен на заседании Межведомственного координационного совета, несмотря на то, что все показатели улучшаются, заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране уже долгое время действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и запрет на ночное передвижение.

"Количество новых случаев колеблется между 300-600-700, поэтому пока по этим показателям Национальный центр по контролю заболеваний не может выдать рекомендацию на смягчение других ограничений. Конечно, мы еще неделю - десять дней будем следить за эпидположением, и решения будут приняты после", - сказал на брифинге Гамкрелидзе.

"Комендантский час" в Грузии ввели в марте 2020 года, летом он был отменен, однако после ухудшения эпидположения, он был вновь введен в ноябре. Более полугода это ограничение действовало с 21:00 до 05:00, в мае его начало было перенесено на 23:00, а с первого июня его действие перенесли до 04:00.

Периодически в разных городах страны проходят акции протеста с требованием отменить "комендантский час" или сократить время его действия.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (651,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (примерно 3,3 тысячи долларов) – с юридического.

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