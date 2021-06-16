Главное о COVID на 16 июня: смертность в Грузии остается высокой

На первом месте в плане ковид-заражения в стране по-прежнему находится столица, за ней следуют Аджария, Имерети и Квемо Картли

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Из 811 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии за минувшие сутки, в Тбилиси зафиксировано 470 фактов, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Ковид-география остальных случаев выглядит следующим образом: в Аджарии – 53, Имерети – 69, Квемо Картли – 53, Шида Картли – 39, Гурии – 3, Самегрело - Земо Сванети – 50, Кахети – 38, Мцхета-Мтианети – 24, Самцхе-Джавахети – 6, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 6.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 356 179 случаев инфицирования. За последние 24 часа в стране от коронавируса выздоровели 672 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 341 775 пациентов. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за прошедшие сутки скончались 13 пациентов, а с начала пандемии – 5 096.

На данный момент в Грузии 9 282 активных случая, из них 2 935 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 672 пациентов тяжелое, 189 человек подключены к аппарату искусственного дыхания. В ковид-гостиницах находится 599 человек, 5 748 человек проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах остаются 40 человек, а в самоизоляции – 11 537.

Показатель положительности по данным на 15 июня составляет 2,34%, за две недели – 2,54%, за семь дней – 2,36%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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