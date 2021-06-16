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Франция намерена ослабить ограничения по коронавирусу

© AP Photo / Francois Mori
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1920)
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Ношение масок на улицах больше не будет обязательным. Исключение составят лишь особые случаи – такие, как места массового скопления людей

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Французские власти решили с 17 июня отменить правило обязательного ношения масок на улице, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.

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"Ношение масок на улицах больше не будет обязательным, за исключением особых условий – при сборе групп, в местах, где много людей, в очередях, или на рынках, или на трибунах стадионов", - отметил Кастекс на пресс-конференции в среду, отметив улучшение ситуации с коронавирусом во Франции.

Глава правительства Франции также добавил, что с 17 июня будут изменены указы префектур, регулирующие ношение масок на открытом воздухе. Между тем, Кастекс пояснил, что маски останутся обязательными в помещениях.

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© photo: Sputnik / Irina Kalashnikova
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Что касается комендантского часа, введенного во Франции в cвязи с пандемией с COVID-19, он будет отменен с этого воскресенья. "Комендантский час будет отменен с этого воскресенья, то есть на 10 дней раньше планируемой даты (30 июня - ред.)", - сообщил Кастекс на пресс-конференции в среду.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается быстрее, чем ожидалось, нагрузка на больницы значительно снизилась. По его словам, положительная динамика во многом обусловлена успешной кампанией вакцинации в стране и ответственностью французов. 

Лидер Франции Эммануэль Макрон в конце апреля представил стратегию поэтапного снятия ограничений, введенных в стране на фоне эпидемии COVID-19. Первый этап стартовал 3 мая с отмены ограничений на передвижения между регионами и открытия средних и старших классов школы. Второй этап начался 19 мая: комендантский час был перенесен с 19.00 на 21.00. Тогда же открылись террасы кафе и ресторанов, а также все культурные организации. С 9 июня комендантский час стал начинаться еще позже - с 23.00. С этой даты были разрешены собрания до тысячи человек. Кафе, бары и рестораны могут обслуживать посетителей не только на террасах, но и внутри, открылись и спортучреждения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1920)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина, Франция

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