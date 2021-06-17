Гонконг признал российскую вакцину "Спутник V"

Эффективность вакцины, согласно данным международного журнала Lancet, составляет более 91%. Это один из самых высоких показателей на сегодняшний день

ТБИЛИСИ, 17 июня – Sputnik. Власти Гонконга включили российскую вакцину "Спутник V" в список вакцин от COVID-19, которые признаются на территории этого автономного района.

"Правительство Гонконга включило "Спутник V" в список вакцин от COVID-19, признаваемых в Гонконге", – говорится в заявлении генконсульства РФ.

Для людей, прошедших полную вакцинацию данным препаратом, обязательный карантин по прибытии в Гонконг хоть и не отменят, но сократят с 21 до 14 дней и 7 дней самонаблюдения.

При этом примечательно, что данная норма будет действовать только в том случае, если после полной вакцинации "Спутником V" прошло 14 дней.

"При посадке на самолет при себе необходимо иметь сертификат вакцинации, отрицательный результат теста на COVID-19 и бронь одной из "карантинных" гостиниц сроком на две недели", – добавили в российском генконсульстве.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России в августе 2020 года. Препарат "Спутник V" разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи. Эффективность вакцины, согласно данным международного журнала Lancet, составляет более 91%. Это один из самых высоких показателей на сегодняшний день.

Также в России созданы и другие вакцины от COVID – "ЭпиВакКорона" (центра "Вектор"), препарат "КовиВак" (Центра имени Чумакова РАН).

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