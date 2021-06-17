Главное о COVID на 17 июня в Грузии: больше выздоровевших, меньше инфицированных

Грузинская столица по-прежнему остается "антилидером" ковид-заражения, за ней следуют регионы Имерети и Квемо Картли

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Из 741 нового случая коронавируса, выявленного в Грузии за минувшие сутки, в Тбилиси зафиксировано 414 фактов, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Ковид-география остальных случаев выглядит так: в Аджарии – 38, Имерети – 82, Квемо Картли – 50, Шида Картли – 40, Гурии – 2, Самегрело - Земо Сванети – 39, Кахети – 37, Мцхета-Мтианети – 16, Самцхе-Джавахети – 13, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 10.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 356 920 случаев инфицирования. За последние 24 часа в стране от коронавируса выздоровели 945 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 342 720 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 18 пациентов, а с начала пандемии – 5 114.

В Грузии за прошедшие сутки сделано 31 350 тестов на коронавирус, 17 359 – на антиген, 13 991 – ПЦР-тестов и выявлено 741 новый случай инфекции.

На данный момент в стране 9 060 активных случаев, из них 2 926 нуждаются в стационарном лечении.

Состояние 647 пациентов тяжелое, 181 человек подключен к аппарату искусственного дыхания, 602 человека находятся в ковид-гостиницах, 5 532 человека проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах остаются 42 человека, а в самоизоляции – 11 150.

Показатель положительности по данным на 16 июня составляет 2,36%, за две недели – 2,49%, за семь дней – 2,40%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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