Авторы "Спутника V" создают препарат против индийского штамма

Это будет т. н. бустерная прививка — дополнительная доза к уже введенному препарату, которая усиливает его эффект

ТБИЛИСИ, 17 июня – Sputnik. Разработчики российской вакцины от коронавируса "Спутник V" намерены предложить препарат против индийского штамма COVID-19, сообщается в Twitter-аккаунте вакцины.

Ожидается, что это будет т. н. бустерная прививка — дополнительная доза к уже введенному препарату, которая усиливает его эффект. Создатели вакцины также подчеркнули, что будущее — за "коктейлями" вакцин, то есть комбинациями препаратов.

"Мы предлагаем всем производителям вакцин использовать наш укол против мутаций коронавируса", — добавили они.

В начале лета гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил СМИ о том, что первые испытания комбинации российской вакцины с китайскими препаратами могут пройти в арабских странах. Российский "Спутник V" одобрен в 60 государствах с общим населением три миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами этот препарат занимает второе место в мире.

По словам авторов препарата, "Спутник V" создан на проверенной и отлично изученной платформе аденовирусных векторов человека, в технологии вакцины использованы два разных вектора для двух прививок. Это позволяет обеспечить более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие одинаковый механизм доставки для обеих прививок, отмечают эксперты.

Индийский штамм коронавируса считают более заразным и устойчивым к антителам, по данным Всемирной организации здравоохранения, он проник в несколько континентов и в полсотни стран мира. Специалисты считают индийский штамм коронавируса более опасным, чем другие штаммы, потому что он более агрессивный. Случаи индийского штамма зарегистрированы и в Грузии.

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