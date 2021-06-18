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Избранный Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш

"Миру необходимо объединиться" - Генсек ООН о производстве вакцин от COVID-19

© AFP / JOHN MACDOUGALL
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1921)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/COVID-19/20210618/252062945/Miru-neobkhodimo-obedinitsya---Gensek-OON-o-proizvodstve-vaktsin-ot-COVID-19.html

Необходимо создавать условия для скорейшей повсеместной вакцинации против коронавируса всех и каждого, отметил Гутерреш

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Всем странам необходимо объединиться для производства и распределения достаточного количества вакцин от COVID-19, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, в части разработки и производства вакцин уже виден "свет в конце туннеля", но следует создавать условия для скорейшей повсеместной вакцинации всех и каждого.

Флаг Эстонии
© CC BY-SA 2.0 / Ville Säävuori / Flag of Estonia
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"Однако многие такие государства пока что не получили ни одной дозы. Вакцины против COVID-19 следует рассматривать как глобальное общественное благо. Миру необходимо объединиться, чтобы производить и распределять достаточное для всех количество вакцин, что означает необходимость нарастить существующие общемировые производственные мощности как минимум вдвое", - говорится в статье Гутерреша для журнала Дипломатической академии МИД РФ "Дипломатическая служба и практика", которая выйдет в июле.

Гутерреш подчеркнул, что ООН также активно борется с параллельной и связанной с COVID-19 эпидемией дезинформации и призывает к списанию долгов там, где это необходимо, чтобы наиболее уязвимые страны мира могли иметь ликвидность и бюджетные возможности для противостояния кризису.

"И мы настаиваем на таком восстановлении экономики, которое устранило бы неравенство и слабости, столь наглядно выявленные пандемией. Ведь именно они питают глобальную нестабильность, недовольство и социальную напряженность. Восстановление экономики – это шанс по-новому устроить наше будущее", - добавил он.

COVAX - международный механизм, созданный при участии ВОЗ, в рамках которого страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. Цель механизма - ускорить разработку и производство вакцин против COVID-19 и гарантировать справедливый и равноправный доступ к ним для всех стран мира. В рамках COVAX планируется вакцинировать 20% населения в 92 более бедных странах.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1921)

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