Индийский штамм выявили у 89,3 процента заболевших коронавирусом в Москве

За минувшие сутки в столице выявили 9 056 новых случаев COVID-19 — это максимальный показатель с начала пандемии

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. У 89,3 процента жителей российской столицы, инфицированных COVID-19, выявили индийский штамм вируса, пишет РИА Новости.

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сказал в интервью "Первому каналу". По словам градончальника, новый штамм более агрессивный и быстрее распространяется.

"И самое неприятное, что для того чтобы противостоять (вирусу — Прим. ред.) человеку, его иммунный статус, количество антител, должен быть в два раза выше, чем к Уханьскому вирусу", — отметил он.

За последние 24 часа в Москве выявили 9056 новых случаев COVID-19 — это максимальный показатель с начала пандемии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве накануне Собянин объявил о введении новых ограничений. Грядущие десять дней будут закрыты детские площадки, игровые комнаты, зоопарки, фудкорты и ночной общепит. Также запрещаются любые массовые мероприятия численностью более тысячи человек. Кроме этого, начинается эксперимент с "бесковидными" ресторанами — в них будет работать только привитый персонал, а посетители должны будут предъявить QR-коды, подтверждающие вакцинацию.

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