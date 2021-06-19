Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 769

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 769. Скончались 17 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 358 360 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 460 человек, с начала пандемии вылечились 343 837 пациентов. Скончались 5 148.
За сутки сделано 31 272 теста, из которых 13 544 на антиген и 17 728 ПЦР-тестов.
Показатель инфицирования: за сутки – 2,46%, за последние 14 дней – 2,46%, за последние семь дней – 2,62%.
Прививки сделали 229 906 человек, в том числе за последние сутки – 4 232.
В карантине в данное время находятся 44 человека, в стационарах – 2 764, в ковид-гостиницах – 584.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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