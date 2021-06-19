Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 769

За последние 24 часа от коронавируса скончались 17 человек, из ковид-клиник страны выписаны 460 пациентов

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 769. Скончались 17 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 358 360 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 460 человек, с начала пандемии вылечились 343 837 пациентов. Скончались 5 148.

За сутки сделано 31 272 теста, из которых 13 544 на антиген и 17 728 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,46%, за последние 14 дней – 2,46%, за последние семь дней – 2,62%.

Прививки сделали 229 906 человек, в том числе за последние сутки – 4 232.

В карантине в данное время находятся 44 человека, в стационарах – 2 764, в ковид-гостиницах – 584.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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