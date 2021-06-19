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Ковид-статистика Грузии: Тбилиси вновь лидирует по выявленным случаям

© Sputnik / Goga Vardzieli
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (430)
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На данный момент состояние 659 пациентов тяжелое, 179 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 19 июн – Sputnik. Из 769 новых случаев коронавируса, зафиксированных в стране за последние сутки, в Тбилиси выявили 452 факта, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Ковид-география остальных случаев выглядит следующим образом:

  • Аджария – 46
  • Имерети – 62
  • Квемо Картли – 58
  • Шида Картли – 23
  • Гурия – четыре
  • Самегрело - Земо Сванети – 44
  • Кахети – 44
  • Мцхета-Мтианети – 14
  • Самцхе-Джавахети – 9
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 10.

На данный момент в Грузии 9 349 активных случаев, из них 2 764 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 659 пациентов тяжелое, 179 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 584 человека находятся в ковид-гостиницах. 6 001 человек проходит курс лечения дома.

Флаг Эстонии
© CC BY-SA 2.0 / Ville Säävuori / Flag of Estonia
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С начала пандемии в Грузии зафиксировано 358 360 случаев инфицирования. За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 460 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 343 837 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 17 человек, а с начала пандемии – 5 148.

В карантинных пространствах остаются 44 человека, в самоизоляции – 10 052.

Показатель положительности по данным на 18 июня составляет 2,46%, за две недели – 2,46%, за семь дней – 2,62%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (430)
Теги:
Тбилиси, Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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