Ковид-статистика Грузии: Тбилиси вновь лидирует по выявленным случаям

На данный момент состояние 659 пациентов тяжелое, 179 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 19 июн – Sputnik. Из 769 новых случаев коронавируса, зафиксированных в стране за последние сутки, в Тбилиси выявили 452 факта, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Ковид-география остальных случаев выглядит следующим образом:

Аджария – 46

Имерети – 62

Квемо Картли – 58

Шида Картли – 23

Гурия – четыре

Самегрело - Земо Сванети – 44

Кахети – 44

Мцхета-Мтианети – 14

Самцхе-Джавахети – 9

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 10.

На данный момент в Грузии 9 349 активных случаев, из них 2 764 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 659 пациентов тяжелое, 179 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 584 человека находятся в ковид-гостиницах. 6 001 человек проходит курс лечения дома.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 358 360 случаев инфицирования. За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 460 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 343 837 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 17 человек, а с начала пандемии – 5 148.

В карантинных пространствах остаются 44 человека, в самоизоляции – 10 052.

Показатель положительности по данным на 18 июня составляет 2,46%, за две недели – 2,46%, за семь дней – 2,62%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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