В чем "сила" индийского штамма коронавируса? Ответ врача

Cпециалисты считают эту мутацию коронавируса более агрессивной, заразной и устойчивой к антителам. По данным ВОЗ, этот вид вируса проник уже на несколько континентов и в полсотни стран мира

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Индийский штамм коронавируса и его мутации опасны, поскольку эта вариация COVID при проникновении в клетки становится крайне устойчивой к антителам, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Мутация индийского штамма, о которой сообщают СМИ, безусловно, опасна, так как сам индийский штамм опасен – у него другой характер взаимодействия с нашими клетками. Он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки, тем самым, когда он уже проник внутрь, он становится очень устойчив к антителам, которые в крови циркулируют, в этом его хитрость", – сказал ученый.

Штамм коронавируса B.1.617 выявили в Индии 5 октября 2020 года в штате Махараштра, в последнее время его нашли во множестве стран. Cпецалисты считают его более агрессивным, заразным и устойчивым к антителам. По данным Всемирной организации здравоохранения, он проник на несколько континентов и в полсотни стран мира. Специалисты считают индийский штамм коронавируса более опасным, чем другие, потому что он более агрессивный.

Первые случаи индийского штамма в Грузии зафиксировали 27 мая. На данном этапе в стране подтверждено 20 случаев заражения индийским штаммом, но на деле их больше, отмечают грузинские медики.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале