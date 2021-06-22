В Грузии отменяют "комендантский час" и маски на улицах

Грузия решила отменить некоторые ковид-ограничения - среди них маски в открытых пространствах и запрет на передвижение ночью

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. В Грузии с 1 июля отменяют т. н. "комендантский час". Ношение масок отменяется в открытом пространстве с сегодняшнего дня, 22 июня. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"С сегодняшнего дня ношение масок на открытом пространстве не является обязательным. Снятие ограничения не распространяется на транспорт и закрытые помещения. С 1 июля будет отменено ограничение на передвижение, так называемый "комендантский час," - сказал Гарибашвили на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета.

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