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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках и полиция

В Грузии отменяют "комендантский час" и маски на улицах

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Sputnik Грузия
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Грузия решила отменить некоторые ковид-ограничения - среди них маски в открытых пространствах и запрет на передвижение ночью

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. В Грузии с 1 июля отменяют т. н. "комендантский час". Ношение масок отменяется в открытом пространстве с сегодняшнего дня, 22 июня. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"С сегодняшнего дня ношение масок на открытом пространстве не является обязательным. Снятие ограничения не распространяется на транспорт и закрытые помещения. С 1 июля будет отменено ограничение на передвижение, так называемый "комендантский час," - сказал Гарибашвили на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета.

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