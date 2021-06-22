Главное о COVID на 22 июня в Грузии: смертность вновь возросла

Очагом ковид-заражения в стране по-прежнему остается столица, за ней следуют регионы Имерети и Квемо Картли

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Из 914 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии за минувшие сутки, в Тбилиси зафиксировано 524 факта, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Ковид-география остальных случаев выгляди следующим образом: в Аджарии – 47, Имерети – 87, Квемо Картли – 63, Шида Картли – 57, Гурии – 4, Самегрело - Земо Сванети – 42, Кахети – 64, Мцхета-Мтианети – 9, Самцхе-Джавахети – 11, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 6.

В Грузии за последние 24 часа из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 24 пациентпа, а с начала пандемии – 5 199.

За прошедшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 635 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 346 217 пациентов.

За сутки сделано 27 956 тестов на коронавирус, 18 953 – на антиген, 9 003 – ПЦР-теста.

На данный момент в Грузии 8 613 активных случаев, из них 2 698 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 678 пациентов тяжелое, 174 человека подключены к аппарату искусственного дыхания, 605 человек находятся в ковид-гостиницах, 5 310 человек проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 32 человека, а в самоизоляции – 8 681. Показатель положительности по данным на 21 июня составляет 3,27%, за две недели – 2,43%, за семь дней – 2,55%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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