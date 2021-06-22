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Китайская вакцина Pfizer

Ученые обнаружили симптом COVID-19, который проявляется исключительно у вакцинированных

© REUTERS / CARLOS OSORIO
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1927)
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Люди, прошедшие вакцинацию и потом все же заразившиеся коронавирусом, называют одним из признаков болезни именно этот симптом

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Исследователи из Великобритании обнаружили признак заражения коронавирусом, который встречается исключительно у тех, кто сделал вакцину, пишет Express.

Этот признак – частое чихание. Особенно поначалу так проявляется у вакцинированных первые симптомы инфекции. При этом, согласно данным ZOE COVID Symptom Study – крупнейшего в мире исследования COVID-19 и приложения для отслеживания симптомов, – у непривитых оно считается признаком не коронавируса, а скорее простуды или аллергии.

Пандемия коронавируса COVID - 19. Медик держит в руках быстрый ПЦР тест для проверки людей в аэропорту, Мюнхен, Германия
© AP Photo / Matthias Schrader
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"Хотя многие люди, заболевшие COVID-19, могут чихать, это не стопроцентный симптом. Это достаточно частое явление, особенно в теплое время года", – добавили исследователи.

По мнению ученых, люди, прошедшие вакцинацию и впоследствии все же заразившиеся коронавирусом, даже в легкой форме, называют одним из признаков болезни именно чихание. Данный симптом не входит в двадцатку самых распространенных, среди которых – высокая температура, потеря вкуса и/или обоняния, утомляемость, головная боль, диарея, насморк, сбивчивое дыхание и постоянный кашель.

"Если вы сделали прививку и начали много чихать без причин, нужно оставаться дома и сдать тест на COVID-19, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения", – подытожили авторы исследования.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1927)

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