Сколько медиков вакцинировались от COVID-19 в Грузии? Новая статистика

В стране зафиксирована очень низкая активность процесса вакцинации против коронавируса, поэтому с июля власти планируют перейти на массовую вакцинацию

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Полную дозу вакцины против коронавируса в Грузии сделали всего 3 447 врачей – статистические данные публикует Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья страны.

В Грузии всего 32 тысячи врачей. Одной дозой привились 6 246 медиков. Что касается остальных представителей сектора здравоохранения, то одну дозу прививки сделали 3 220 человек, а две полные дозы – 2 246.

Низкая активность наблюдается и среди медсестер. Полную дозу вакцины получили всего 498 медсестер, а одну дозу - 1 133.

В сферах здравоохранения и соцобслуживания в целом работают около 70 тысяч человек. Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат), количество врачей в 2019 году составляло 32 тысячи, а медсестер – около 20 тысяч.

Среди работников министерства внутренних дел одну дозу вакцины получили 3 170 человек, а две полные дозы – 1 619. В министерстве обороны одной дозой вакцинированы 1 373 сотрудника, а двумя дозами – 500. В пенитенциарной системе Грузии одной дозой вакцинированы – 1 093 человека, двумя – 644.

Еще худшие результаты показал школьный персонал. В этой сфере вакцинированы всего 343 человека.

По данным "Сакстат" 2020 года, в стране работает 63 тысячи педагогов. В эту цифру не входит остальной персонал общеобразовательных учреждений, которых эпидемиологи также призвали вакцинироваться.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта препаратом AstraZeneca, а Pfizer – 30 марта. С 4 мая граждане Грузии могут вакцинироваться китайским препаратом Sinopharm. На первом этапе вакцинировался медперсонал, однако из-за низкой активности Минздрав решил расширить программу. На сегодняшний день программа вакцинации охватывает лиц старше 18 лет. С 24 мая граждане Грузии могут вакцинироваться еще одним китайским препаратом Sinovac.

По последним данным, в Грузии вакцинированы 238 220 человек, из них двумя дозами – 84 756. С июля Грузия планирует постепенно перейти на массовую вакцинацию. По подсчетам эпидемиологов, ежедневный показатель прививок должен подняться до 20 тысяч, чтобы достичь намеченной цели и вакцинировать 70% населения.

Конкретно, когда и какие вакцины получит Грузия, пока не известно. Однако в Минздраве страны заявляют, что вакцины Novovax и Jonson&Jonson поступят в Грузию с осени, а не летом. Кроме того, власти обещают завезти и вакцину Moderna.

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